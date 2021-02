Inter Mailand gegen Juventus : Coppa-Highnoon: Romelu Lukaku und Hakimi zurück, Vidal und Alexis fehlen

Die beiden Leistungsträger hatten im Halbfinal-Hinspiel aufgrund von Sperren gefehlt. Beim Unternehmen Aufholjagd nach dem 1:2 sind sie im Rückspiel bei Juventus (Dienstag, 20:45 Uhr) dabei.

Auf Alexis Sanchez und Arturo Vidal muss Coach Antonio Conte (51) hingegen verzichten. Das Duo fehlt gelbgesperrt.

Bei Juventus Turin steht Paulo Dybala (26) vor der Rückkehr. Laut TUTTOSPORT soll er am Freitag am Mannschaftstraining teilnehmen und womöglich am Samstag im Serie-A-Tospiel gegen den AS Rom (18 Uhr) bereits wieder mitwirken können.