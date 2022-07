Inter Mailand David Luiz zu Inter? Ex-Chelsea-Ass reagiert auf Gerüchte

Kehrt David Luiz (35) nach Europa zurück? Der langjährige brasilianische Nationalspieler wurde jüngst mit einem Wechsel zu Inter Mailand in Verbindung gebracht. Offenbar sind die Berichte aber nur heiße Luft.

David Luiz kickte in Europa bereits für zahlreiche namhafte Klubs. Benfica Lissabon, Chelsea, Paris Saint-Germain und Arsenal nahmen seine Dienste in Anspruch. Seit 2021 spielt der Lockenkopf wieder in seiner Heimat, steht bei Flamengo Rio de Janeiro noch bis zum Jahresende unter Vertrag.

Zuletzt waren Medienberichte im Umlauf, die Luiz einen bevorstehenden Transfer zu Inter Mailand andichteten. David Luiz reagiert mit deutlichen Worten auf die Meldungen. "Fake News", postete der Ex-Nationalverteidiger laut sempreinter.com in einer Instagram-Story. "Ich konzentriere mich voll und ganz auf das, was ich für Flamengo zu tun habe."