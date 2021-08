Inter Mailand : Edin Dzeko freut sich über Wechsel zu Inter - Treffer beim Debüt

"Sie denken immer noch, dass ich etwas bewegen kann. Inter ist ein großartiger Verein, der italienische Meister. In meinen sechs Jahren in der Serie A konnte ich genau sehen, was Inter ist und was sie repräsentieren. Jetzt kann ich mit ihnen spielen und bin sehr glücklich", sagte der Bosnier gegenüber Inter TV.

Dzeko (35) soll bei den Nerazzurri die Lücke schließen, die der Verkauf von Romelu Lukaku an Chelsea (115 Millionen Euro Ablöse) in den Kader von Trainer Simone Inzaghi gerissen hat.

Edin Dzeko kostet keine Ablöse – Bonus bei Königsklassen-Qualifikation

Eine Ablöse wurde für den ehemaligen Torschützenkönig der Bundesliga (mit dem VfL Wolfsburg) nicht fällig, da der abgebende AS Rom Dzekos Jahresgehalt von kolportierten 15 Millionen Euro brutto nicht mehr zahlen wollte.

Die Giallorossi erhalten im Falle einer Champions-League-Qualifikation der Nerazzurri jedoch eine Bonuszahlung von rund 1,5 Mio. Euro. Dzeko unterschrieb einen Vertrag bis 2023.