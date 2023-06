Edin Dzeko trifft Entscheidung über seine unmittelbare Zukunft

Edin Dzeko setzt seine Karriere aller Voraussicht nach am Bosporus fort. Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig (22 Tore für den VfL Wolfsburg In der Saison 2009/2010) heuert bei Fenerbahce an.

Der Traditionsverein aus Istanbul kündigte am Donnerstagvormittag an, dass man den Bosnier zum Medizincheck erwarte. Im Zuge dessen sollen die Verhandlungen mit dem "weltberühmten Stürmer" über eine Zusammenarbeit abgeschlossen werden.

Dzeko spielte acht Jahre in der Serie A

Dzeko verbrachte die vergangenen acht Jahre in der Serie A. Zunächst stürmte er auf Leihbasis für den AS Rom, 2016 verpflichteten die Giallorossi den Bosnier für elf Millionen Euro Ablöse fest von Manchester City.