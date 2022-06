Serie A Einigung erzielt: Paulo Dybala schließt sich Inter Mailand an

Inter Mailand und Paulo Dybala haben offenbar finale Einigung wegen der geplanten Zusammenarbeit erzielt. Grundsätzlich sei man sich über einen Vierjahresvertrag einig geworden, schreibt der südamerikanische Journalist Cesar Luis Merlo.

Minimale Details würden noch ausgearbeitet werden, an ein Verkomplizieren der Situation glaube allerdings niemand mehr. Es wird zeitnah damit gerechnet, dass Dybala die obligatorischen medizinischen Untersuchungen durchläuft.

Bei den Nerazzurri soll Dybala künftig sechs Millionen Euro netto im Jahr plus mögliche Bonuszahlungen verdienen. Das ist fast die Hälfte dessen, was er in den Verhandlungen mit Juventus Turin gefordert hatte. Der Alten Dame waren zehn Millionen Euro zu viel, die Gespräche wurden daraufhin abgebrochen.