So gut wie Modric und Co.? Hakan Calhanoglu macht klare Ansage

Im Gespräch mit der Gazetta dello Sport sollte Calhanoglu einen Vergleich zu anderen Mittelfeldstars wie Luka Modric (37), Casemiro (31) und Kevin de Bruyne (31) ziehen. Sein Urteil fiel bemerkenswert selbstbewusst aus.

"Ich bin nicht weit von diesen Spielern entfernt. Ich sehe mich in meiner Rolle bei den fünf besten Spielern Europas", erklärte Calhanoglu. "Ich habe mich in den letzten Jahren in jeder Hinsicht verbessert und das ist die beste Saison meiner Karriere."

Dass der ehemalige Profi von Bayer Leverkusen auf der großen Bühne anders wahrgenommen wird, liegt in seinen Aussagen an seinem Engagement in der Serie A. "Ich fühle mich unterbewertet. Manchmal haben Spieler in der Premier League mehr Sichtbarkeit."