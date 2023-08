Vier Millionen: Inter Mailand verkauft Ex-Gladbacher Valentino Lazaro

Valentino Lazaro spielte in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC - Foto: / Getty Images

Der FC Turin hat die feste Verpflichtung von Valentino Lazaro (27) offiziell bestätigt. Der Österreicher spielte dort bereits leihweise in der vergangenen Saison 2022/23.

Bei den Turinern hatte er bereits in der Saison 2022/23 leihweise gespielt und 23 Serie A-Einsätze gesammelt. Dem Vernehmen nach fließen als Ablösesumme vier Millionen Euro von Turin nach Mailand.

Nach vier Leihen ist das Kapitel Inter Mailand für Valentino Lazaro offiziell beendet. Der Außenverteidiger schließt sich dem FC Turin an und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2027.

Der damalige Inter-Trainer Antonio Conte (54) zählte allerdings nicht auf den heute 27-Jährigen und gewährte ihm in der Hinrunde 2019/20 nur sechs Serie A-Einsätze.

Schon nach einem halben Jahr in der Modemetropole wurde Lazaro zu Newcastle United verliehen und in der anschließenden Saison für eine Spielzeit zu Borussia Mönchengladbach geparkt. Auch bei den Fohlen konnte sich Lazaro nicht konsequent in der Startelf etablieren.

Nach einem weiteren zähen Leih-Intermezzo bei Benfica in der Saison 2021/22 spielte der Österreicher in der vergangenen Saison für den FC Turin. Jetzt wird er in seine zweite Spielzeit beim Serie A-Klub gehen.

Kaum Spiele für Inter

Lazaro war insgesamt vier Jahre vertraglich an Inter gebunden, absolvierte aber nur elf Pflichtspiele für die Nerazzurri. Nun endet das Missverständnis mit dem dauerhaften Wechsel nach Turin.

Verwendete Quellen

torinofc.it