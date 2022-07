Falls Milan Skriniar geht Inter Mailand denkt an Manuel Akanji und Caglar Soyuncu

Paris Saint-Germain bietet bisher 50 Millionen Euro Ablöse für Skriniar, Inter Mailands Vorstellungen gehen in Richtung von 80 Millionen. PSG soll bereit sein, auf 60 Mio. aufzustocken.

Eine Einigung ist nicht unwahrscheinlich. Verlässt der Slowake die Lombardei, muss hochkarätiger Ersatz her. In diesem Zusammenhang fällt der Name von Manuel Akanji. Laut Gazzetta dello Sport spielt er in den Überlegungen des entthronten Meisters eine Rolle.

Borussia Dortmund will den Schweizer Nationalspieler abgeben. Sein Vertrag läuft 2023 aus, die aktuelle Transferperiode ist die letzte Möglichkeit, eine angemessene Ablösesumme für den ehemaligen Baseler einzustreichen.