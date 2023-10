Gerüchte um Real Madrid: Lautaro Martinez bezieht Stellung

Lautaro Martinez (26) wurde in den vergangenen Wochen mehrfach als möglicher Neuzugang von Real Madrid gehandelt. Die brodelnde Gerüchteküche lässt den argentinischen Nationalspieler kalt.

Real Madrid sei natürlich "ein sehr großer Verein", erklärte der Mannschaftskapitän von Inter Mailand auf dem Roten Teppich der Ballon d'Or-Gala gegenüber Twitch-Streamer Ibai Llanos, "aber meine Gedanken und mein Kopf sind komplett bei Inter."

Bei Real wurde Lautaro Martinez als Alternative zu Wunschstürmer Kylian Mbappe gehandelt. Die Verantwortlichen von Inter wollen ihren Topstürmer aber nicht abgeben, verhandeln übereinstimmenden italienischen Medienberichten zufolge über eine Vertragsverlängerung, sein aktuelles Arbeitspapier läuft 2026 aus.

Martinez, der 2018 von Racing Club in die Lombardei wechselte, sei "in Mailand sehr glücklich", ebenso wie seine Familie. Froh stimmt den Weltmeister seine Platzierung beim Ballon d'Or (Platz 20). "Der heutige Abend ist etwas Besonderes für mich", so der 26-Jährige.

Andreas Brehme erinnert sich an Zeit bei Inter

Lautaro Martinez kickt mittlerweile seit fünf Spielzeiten für Inter, Andreas Brehme war einst vier Jahre (1988 bis 1992) Teil des Traditionsvereins. Noch immer denkt der Weltmeister von 1990 gerne an seine Zeit in der Lombardei zurück.

"Für mich persönlich war es eine unglaubliche Zeit in meinem Leben. Dieses Stadion zu betreten und es immer voller Fans zu sehen, ließ mich starke Emotionen erleben", sagte der Ex-Linksverteidiger laut fcinternews.it. "Als wir den Scudetto und den UEFA-Pokal gewonnen haben, waren das unvergessliche Momente."

