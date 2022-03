Inter Mailand : Gerüchten zum Trotz: Lautaro Martinez bleibt Inter erhalten

Im Interview mit dem italienischen Online-Portal calciomercato ließ Alejandro Camano in Bezug auf seinen Klienten keinen Raum für Spekulationen. "Er bleibt bei Inter. Lautaro hat einen Fünfjahresvertrag bei Inter, er fühlt sich wie ein Interista."

Martinez ist seit 2018 ein Teil der Nerazzurri und feierte mit den Mailändern im letzten Jahr den Gewinn der Meisterschaft und den Triumph im Supercup. Laut Camano dürfen sich die Anhänger im Giuseppe-Meazza-Stadion auf viele weitere Auftritte seines Mandanten freuen. "Inter ist das Team in seinem Herzen. Er fühlt sich wie ein zusätzlicher Fan auf dem Platz."

Nach Meinung des Beraters passt für den Nationalspieler in der Modemetropole das Gesamtpaket. "Seine Familie ist in Mailand auch sehr glücklich. Ich kann mit Sicherheit sagen: Es gibt keine Möglichkeit, dass Lautaro Inter verlässt. Ihm liegt so viel daran, mit diesem Klub zu gewinnen."

