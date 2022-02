Inter Mailand : Gianluca Scamacca und Inter Mailand – es wird ernst

Inter Mailand möchte sich gerne mit Gianluca Scamacca verstärken. Die Gespräche über einen Sommertransfer sind in vollem Gange.

Gianluca Scamacca gilt als einer der vielversprechendsten jungen Stürmer Italiens, was Inter Mailand längst Notiz hat nehmen lassen. Den Nerazzurri ist es offenbar ernst mit dem 23-Jährigen vom Ligakonkurrenten US Sassuolo.

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, haben sich die beiden Klubmanager, Giuseppe Marotta auf der einen, Giovanni Carnevali auf der anderen Seite, in den letzten Wochen mehrfach getroffen, um sich über Scamacca auszutauschen. Das jüngste Tete-a-Tete soll in einem Restaurant in der Nähe des San Siro abgehalten worden sein.