Inter Mailand Inter-Boss Marotta über Romelu Lukaku: "Froh, ihn nach Hause zu holen"

Inter Mailand und der FC Chelsea stehen unmittelbar davor, den Transfer von Romelu Lukaku abzuschließen. Vorstandschef Giuseppe Marotta freut sich über Lukakus Rückkehr an alte Wirkungsstätte.

Nach einer verkorksten Saison beim FC Chelsea stehen der Rückkehr von Romelu Lukaku zu Inter Mailand nach offiziellen Angaben keine großen Hürden mehr im Weg.

"Wir müssen dem Präsidium und den Eigentümern für ihre Bereitschaft danken", sagte Inters Vorstandschef Giuseppe Marotta am Montag gegenüber Medienvertretern. "Ich hoffe, dass es nicht in ein paar Stunden, sondern in ein paar Tagen abgeschlossen werden kann."

Die involvierten Parteien, Klubs wie Berater und Vermittler, sollen sich auf eine Leihgebühr in Höhe von acht Millionen Euro geeinigt haben, die Lukaku für die kommende Saison nach Mailand zurückkehren lässt. Eine Kaufoption oder -pflicht soll nicht Teil des Geschäfts sein, bei guten Teamleistungen könnten Bonuszahlungen fällig werden.