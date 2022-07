Serie A Gleison Bremer will schnelle Einigung mit Inter Mailand – Edin Dzeko bleibt

Inters Piero Ausilio soll sich mit Torino-Sportdirektor Davide Vagnati und Paolo Busardo, dem Agenten von Gleison Bremer, getroffen haben. Die Nerazzurri bestätigten und formalisierten ihr Interesse an dem Brasilianer, der in der vergangenen Saison zum besten Verteidiger der Serie A gewählt worden war.

Inter Mailand will die Verhandlungen wegen Gleison Bremer so schnell wie möglich über die Bühne bringen. Nach Informationen der Redaktion des Transferexperten Gianluca Di Marzio ist es am Donnerstag zum ersten offiziellen Treffen zwischen Inter und Bremers Klub FC Turin gekommen.

Bremer möchte den Wechsel nach Mailand so schnell wie möglich abschließen, Inter stößt sich aber noch an der geforderten Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro. Im Gegenzug sollen die Nerazzurri vorgeschlagen haben, Mittelfeldspieler Cesare Casadei (19) in den forcierten Deal einzuweben.