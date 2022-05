"Großen Beitrag leisten": Arturo Vidal erhält Lockruf aus Südamerika

Vor rund zwei Monaten hatte sich Arturo Vidal offenherzig über einen möglichen Wechsel zu Flamengo Rio de Janeiro geäußert. In Brasilien würde man den Mittelfeldkrieger mit offenen Armen empfangen.

Thiago Maia würde ab der kommenden Saison gerne mit Arturo Vidal für Flamengo Rio de Janeiro spielen. "Jeder Spieler, der zu Flamengo kommt, kann einen großen Beitrag leisten. Vor allem wenn es sich um einen Spieler wie Vidal handelt, der in Europa in Spitzenmannschaften gespielt hat. Ich weiß nicht, wie die Verhandlungen laufen, aber wenn er kommt, wird er willkommen sein", sagte Maia in Brasilien.

Der 25-Jährige hatte sich beim OSC Lille versucht, scheiterte aber. Nach anderthalb Jahren auf Leihbasis wechselte Maia im Januar für vier Millionen Euro Ablöse dauerhaft nach Rio de Janeiro. Dass er überhaupt auf Vidal und einem möglichen Wechsel angesprochen wird, liegt an dessen öffentlichen Flirt.