Hakan Calhanoglu (28) hinterlässt in der Serie A sichtbare Spuren. Vier Jahre kickte er für den AC Mailand, aktuell läuft er für Inter Mailand auf. Fatih Terim ist beeindruckt von seinem türkischen Landsmann.

"Hakan Calhanoglu ist zu einem Phänomen geworden, er ist ein wahrer Champion", sagte der ehemalige Cheftrainer des AC Mailand (Saison 2001/2002) gegenüber der italienischen Tageszeitung Gazzetta dello Sport.

Fatih Terim kennt Calhanoglu schon lange, vor neun Jahren verhalf er dem gebürtigen Mannheimer zum Debüt in der türkischen Nationalelf. "Damals war er 19, spielte in Hamburg", blickt Fatih Terim zurück: "Ich hatte null Zweifel an ihm."

Calhanoglu, der für Inter Mailand auf 15 Scorerpunkte in 36 Spielen kommt, hat laut Termin das Ende seine Entwicklung noch nicht erreicht: "Ich kenne sein Potenzial, er kann noch besser werden."