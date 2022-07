Inter Mailand Hakan Calhanoglu sorgt für Verärgerung bei Inter-Bossen

Hakan Calhanoglu (28) hat italienischen Medienberichten zufolge mit einer waghalsigen Aktion während seines Sommerurlaubs für erhitzte Gemüter in der Chefetage von Inter Mailand gesorgt.

Der Fußballer von heute lässt Fans auf Instagram, Facebook, TikTok und Co. an seinem Leben teilhaben. So auch Hakan Calhanoglu. Der türkische Nationalspieler hat nun mit einem Beitrag für Aufsehen gesorgt.

Auf Instagram postete Calhanoglu ein Video, das zeigt, wie er vom Dach einer Yacht ins Wasser springt. Diese Aktion kam bei Inter Mailand offenbar nicht gut an. Laut Corriere dello Sport fürchten die Bosse, dass sich Calhanoglu bei solchen Aktionen schwer verletzten könnte.