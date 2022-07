Inter Mailand Henrikh Mkhitaryan nennt Inter-Legende Djorkaeff als Vorbild

Henrikh Mkhitaryan (33) wechselt innerhalb der Serie A ablösefrei vom AS Rom zu Inter Mailand. Bei den Nerazzurri spielte einst auch ein Vorbild des ehemaligen Dortmunders.

"Djorkaeff war eines meiner Idole", erklärte der Armenier. Er habe immer zu dem Franzosen aufgeschaut und auch ein Foto von ihm. "Youri war ein außergewöhnlicher Spieler, er hat viele Tore bei Inter erzielt und Vereinsgeschichte geschrieben."

Mkhitaryan will Djorkaeff nacheifern. "Ich will ebenfalls meine Duftmarken hinterlassen und mit meiner Mannschaft Titel gewinnen. Hoffentlich erreichen wir unsere Ziele", so der 33-Jährige.