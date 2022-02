Newcastle-Angebot : Robin Gosens: "Ich hätte meine sportlichen Ziele in Gefahr gebracht"

Inter Mailand sicherte sich in der Winterpause die Dienste von Robin Gosens. Der deutsche Nationalspieler hätte allerdings auch in England bei Newcastle United landen können. Seine Absage an die Magpies begründete er im Gespräch mit dem kicker.