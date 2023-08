25 Millionen: Inter Mailand findet Alternative zu Lukaku - AS Rom bietet mit

Romelu Lukaku wird nicht zu Inter Mailand zurückkehren - Foto: sbonsi / Shutterstock.com

Inter Mailand will Gianluca Scamacca (24) zurück in die Serie A holen und befindet sich bereits in Verhandlungen mit West Ham United. Die Vereine liegen bei der Ablösesumme aber noch auseinander.

Nach dem gescheiterten Deal mit Romelu Lukaku (30) haben die Nerazzurri Gianluca Scamacca von West Ham United ins Visier genommen. Laut Sportitalia fordern die Hammers eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro. Inter will den Deal dagegen für 25 Millionen plus Boni klarmachen. Ein erstes Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro plus fünf Mio. mögliche Bonuszahlungen wurde von den Engländern abgelehnt. Auch AS Rom mit Interesse Die Mailänder übertreffen jedoch bereits die Offerte des AS Rom, die den 24-Jährigen zunächst auf Leihbasis mit einer Kaufoption holen wollen, die im Falle einer Qualifikation für die Champions League zur festen Verpflichtung wird.

Gianluca Scamacca hat für Italien elf Länderspiele absolviert - Foto: ph.FAB / Shutterstock.com