River Plate will ihn : Inter Mailand: Alexis Sanchez wird von Alter Liebe umworben

Alexis Sanchez ging einst für River Plate auf Torejagd. Dabei hinterließ der Chilene offenbar bleibenden Eindruck. River will den Angreifer, der von 2007 bis 2008 von Udinese Calcio an den argentinischen Traditionsverein verliehen war, erneut verpflichten.

Alexis als Nachfolger von Julian Álvarez?

Wie das spanische Portal Fiachjes.net berichtet, hat River Plate Alexis als Nachfolger für Julián Álvarez im Blick. Der 22-Jährige wurde in der Winter-Transferperiode für 22 Millionen Euro an Manchester City transferiert und an River verliehen. Am Saisonende geht der Stürmer endgültig zu den Sky Blues.

