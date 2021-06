Inter Mailand : Inter Mailand: Ashley Young vor Rückkehr zur alten Liebe?

Ashley Young wird Inter Mailand in diesem Sommer den Rücken kehren. Seit dieser Bekanntgabe reißen sich mehrere Premier League-Klubs um den 35-Jährigen. Mit Aston Villa kommt nun weiterer Verein hinzu.

Wie Sky Sports berichtet, befinden sich die Verantwortlichen der Villians seit dieser Woche in Gesprächen mit den Beratern Youngs. Gelänge der Transfer, würde der Mittelfeldspieler zum zweiten Mal für Aston Villa auflaufen. Zwischen 2007 und 2011 verlebte er in Birmingham bereits vier erfolgreiche Jahre, die in einem anschließenden Wechsel zu Manchester United mündeten.

Neben Aston Villa werden auch der FC Watford und der FC Burnley mit einem Transfer des früheren Nationalspielers in Verbindung gebracht.

Mit Watford stieg Young 2006 in die Premier League auf und setzte damit ein erstes Ausrufezeichen. Für Burnley würde der Kontakt zu Trainer Sean Dyche sprechen, der in Youngs Zeit bei Watford sein Kapitän war.