Inter Mailand : Inter Mailand befasst sich mit Newcomer Luka Romero

Erstmals so richtig in Erscheinung trat Luka Romero im Sommer vorigen Jahres, als er mit 15 Jahren und 219 Tagen zum jüngsten Spieler der LaLiga-Geschichte avancierte. CALCIOMERCATO zufolge ist längst auch Inter Mailand auf den jungen Wilden vom RCD Mallorca aufmerksam geworden.

Der Shootingstar wurde als Sohn argentinischer Eltern in Mexiko geboren und kam im Alter von drei Jahren nach Spanien. Seit 2015 wirkt er in der mallorquinischen Nachwuchsabteilung. Für die U17 Argentiniens notiert Romero einen Einsatz.

Auf der größten Baleareninsel tut man weiter gut daran, Romero behutsam aufzubauen. So kommt er auch in der laufenden Saison erst auf sechs Einwechslungen in der 2. Liga Spaniens, die Mallorca nach 28 Spieltagen anführt.