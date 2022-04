Serie A : Inter Mailand führt Poker um Paulo Dybala an

Nach seinem bestätigen Abgang von Juventus Turin steht Paulo Dybala weiterhin in den Schlagzeilen. Die Presse ereifert sich an der ungewissen Situation des argentinischen Angreifers, der in der nächsten Spielzeit womöglich weiterhin in der Serie A spielen wird.

Einem Bericht des in der Regel gut informierten Transferexperten Nicolo Schira zufolge nimmt Inter Mailand im Rennen um Dybala die Pole Position ein. Der 28-Jährige bevorzuge nach einem positiv verlaufenen Treffen einen Wechsel in die italienische Metropole.

