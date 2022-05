Serie A Inter Mailand mit letztem Versuch: Angebot & Deadline für Ivan Perisic

Inter Mailand startet noch mal einen Versuch, den auslaufenden Vertrag von Ivan Perisic zu verlängern. Die Nerazzurri haben dem Agenten des 33-Jährigen ein allerletztes Angebot unterbreitet. Davon schreibt die AS in ihrem Transferticker.

Die Offerte soll bei fünf Millionen Euro Nettojahresgehalt plus Prämien in nicht genannter Höhe liegen. Das unterschriftsreife Angebot soll außerdem mit einer Deadline versehen sein, deren Dauer jedoch ebenfalls nicht bekannt wird. Lang dürfte diese nicht sein.

Inter will in dieser Angelegenheit endlich Klarheit und braucht entsprechend Planungssicherheit. Schließlich müssten sich die Mailänder nach einem geeichten Ersatz für Perisic umsehen, der in der abgelaufenen Saison auf 19 direkte Torbeteiligungen in 49 Pflichtspielen kam.