Serie A Inter Mailand mit Nachfolger von Milan Skriniar einig

Nikola Milenkovic wird wohl bei Inter Mailand das Erbe von Milan Skriniar antreten. Nach Informationen des vereinsnahen Portals FC Inter News sind sich die Nerazzurri mit Milenkovic über einen Fünfjahresvertrag mit zwei Millionen Euro Nettogehalt exklusive Prämien einig geworden.

Milenkovics Wechsel in die italienische Metropole ist aber noch nicht vollständig abgeschlossen. Im Moment laufen die Verhandlungen über die Ablösezahlung, die im Gegenzug an den AC Florenz fällig wird. Die Rede ist hier von einem Betrag im Bereich von 15 Millionen Euro.

Der Grund, warum Milenkovic in Florenz seinen Vertrag im Sommer vorigen Jahres bis 2023 verlängert hatte war, dass ihm bei einem attraktiven Angebot keine Steine in den Weg gelegt werden würden. Der 24-Jährige wird in Mailand wohl die Nachfolge von Milan Skriniar antreten.