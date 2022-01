Coppa Italia : Inter Mailand nach Krimi im Viertelfinale – bittere Tränen bei Joaquín Correa

Alexis Sanchez brachte Inter Mailand in der 13. Spielminute in Führung, Empoli drehte die Partie vermeintlich durch zwei Treffer im zweiten Durchgang, ehe Andrea Ranocchia in der 91. Minute unter großem Jubel die Verlängerung klarmachte.

Stefano Sensi (104.) erzielte den erlösenden Siegtreffer für Inter - da stand Joaquín Correa schon lange nicht mehr auf dem Rasen. Der argentinische Nationalstürmer musste bereits in der 5. Spielminute verletzt ausgewechselt werden.