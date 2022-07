Leihe mit Kaufoption Inter Mailand: Raoul Bellanova erfüllt sich seinen Kindheitstraum

Inter Mailand gab am Mittwoch die Verpflichtung des italienischen Juniorennationalspielers Raoul Bellanova (22) bekannt. Für den Rechtsverteidiger erfüllt sich mit seinem Wechsel zu den Nerazzurri ein großer Wunsch.

"Es ist schwer, meine Emotionen zu beschreiben. Ich erfülle mir einen Kindheitstraum, für meine Lieblingsmannschaft zu spielen", sagte der 22-Jährige laut Tuttomercatoweb nach Verkündung des Deals. "Ich hoffe, das in mich gesetzte Vertrauen zurückzahlen zu können."

Bellanova wurde in Mailand geboren. In der Jugend spielte er beim Lokalrivalen AC Mailand. In der Folge stand er bei Girondins Bordeaux, Atalanta Bergamo, Delfino Pescara und Cagliari Calcio unter Vertrag. Nun sichert sich Inter seine Dienste.