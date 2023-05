Inter Mailand: Schock-Aussagen von Romelu Lukaku

"Ich liebe Fußball, aber ist so viel Fußball gut für den Körper? Und für deine geistige Gesundheit?", fragt sich Romelu Lukaku laut Football Italia in der Amazon Prime Video-Produktion One For All.

Lukaku wurde in jungen Jahren Profi, debütierte bereits mit 16 für den RSC Anderlecht. 2011 wechselte er auf die Insel, spielte in der Folge für Chelsea, den FC Everton, Manchester United und Inter Mailand. Insgesamt hat der 30-Jährige fast 600 Profispiele auf dem Buckel.

Lukaku macht sich offenbar Sorgen um seine Gesundheit. "Ich wiege 102 kg und sprinte ständig. Ich bekomme Tritte ab, aber am nächsten Tag bin ich wieder im Training", so der bullige Mittelstürmer. "Spritzen, Behandlungen, um weiterzuspielen, ich habe alles durchgemacht und trage die Folgen bis heute. Das bringt mich zum Nachdenken."