Inter Mailand schnappt sich Nachfolger für Robin Gosens

Union Berlin steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor der Verpflichtung von Robin Gosens (29) von Inter Mailand. Die Nerazzurri haben bereits einen Nachfolger an der Angel.

Union Berlin landet in Kürze wohl einen der größten Transfercoups seiner Vereinsgeschichte. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wechselt Robin Gosens von Inter Mailand in die deutsche Hauptstadt. Wie Transfeexperte Fabrizio Romano in Erfahrung gebracht hat, überweisen die Köpenicker 13 Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler, durch Boni kann die Ablöse auf 15 Millionen ansteigen.

Inter holt Carlos Augusto

Inter Mailand war nicht untätig, Geschäftsführer Beppe Marotta hat längst einen Ersatz für den Deutschen an Land gezogen: der Brasilianer Carlos Augusto (24) kommt vom AC Monza. Adriano Galliani (79) bestätigte entsprechende Spekulationen. Der Geschäftsführer von Monza: "Er hat sich für Inter entschieden, weil er mit ihnen in der Champions League spielen kann."

Carlos Augusto wechselte 2020 von Corinthians Sao Paulo in die Lombardei. Vier Millionen Euro Ablöse bezahlte der italienische Klub für den Linksverteidiger, dessen Vertrag in Monza nur noch bis 2024 gültig ist.