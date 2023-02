Lautaro Martinez neuer Inter-Kapitän - kommt Harry Maguire als Skriniar-Ersatz?

"Wir müssen gemeinsame Werte teilen. Ist das nicht der Fall, kann man die Kapitänsbinde nicht tragen", sagte Geschäftsführer Beppe Marotta am Rande des Mailänder Derbys, bei dem Skriniar die Binde nicht mehr überstreifen durfte.

Neue Führungsfigur bei den Nerazzurri ist Lautaro Martínez, der als Mannschaftskapitän auflief. Der argentinische Nationalspieler erzielte in neuer Rolle prompt das Tor des Tages zum 1:0-Erfolg über den AC Mailand.

Der Weltmeister bestätigte mit dem Treffer seine herausragende Form. Nach der WM-Pause erzielte der 25-Jährige in sieben Spielen sechs Tore, kommt nun auf 12 Treffer. Formstärker in der Serie A ist aktuell wohl nur Victor Osimhen vom SSC Neapel unterwegs, der Nigerianer netzte siebenmal in den vergangenen fünf Spielen ein.