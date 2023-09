Inter Mailand: Top-Torjäger Lautaro Martinez soll verlängern

Lautaro Martinez (26) ist hervorragend in die neue Saison gestartet, auch dank der Tore des Argentiniers ist Inter Mailand Tabellenführer in der Serie A. Kein Wunder, dass die Nerazzurri langfristig mit ihrem Top-Torjäger zusammenarbeiten wollen.

Lautaro Martinez hat in vier Ligaspielen bereits fünf Tore erzielt, hinzu kommen zwei direkte Vorlagen, die zu Treffern führten. Inter ist auch dank Martinez mit der Optimalausbeute von zwölf Punkten Tabellenführer.

Auch in der Champions League netzte Lautaro ein. Der Weltmeister erzielte in der Nachspielzeit den Treffer zum 1:1-Endstand am ersten Spieltag der Gruppenphase bei Real Sociedad.

Lautaro kritisiert Leistung gegen Real Sociedad

Mit der Leistung seiner Mannschaft war der Kapitän nicht zufrieden. " Wir haben das Spiel nicht so begonnen, wie wir es wollten und wie wir es vorbereitet hatten", monierte der Nationalstürmer. Die erste Halbzeit "war zum Vergessen."