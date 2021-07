Inter Mailand : Inter Mailand verabschiedet Joao Mario – neuer Klub steht schon fest

In der vorherigen Saison lief Mario auf Leihbasis für Sporting auf, das erstmals seit 19 Jahren wieder nationaler Meister wurde. Der Lissabonner Klub soll eine Klausel mit Inter vereinbart haben, nach der Sporting Mario nicht an einen anderen Verein aus Portugal verkaufen darf.

Vor fünf Jahren hatte Inter nach der EM 2016 noch stolze 40 Millionen Euro für den zentralen Mittelfeldspieler gezahlt, der sich in Mailand allerdings nie nachhaltig durchsetzen konnte.

In 69 Inter-Pflichtspielen sind vier Tore und 13 Vorbereitungen notiert. In der Vergangenheit wurde Mario bereits an West Ham United und Lokomotiv Moskau verliehen.