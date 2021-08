Inter Mailand : Inter Mailand verlängert mit Lucien Agoume – und verleiht ihn

Inter Mailand schenkt Lucien Agoume das Vertrauen. Der Youngster aus Frankreich erhält am San Siro eine Vertragsverlängerung. Das bestätigten die Lombarden am Dienstag auf ihrer Webseite.

"Der FC Internazionale Milano gibt bekannt, dass er eine Einigung über die Vertragsverlängerung von Lucien Agoume erzielt hat: Der 2002 geborene französische Mittelfeldspieler wird das Nerazzurri-Trikot bis zum 30. Juni 2025 tragen", heißt es in der Mitteilung.

In der Mannschaft von Coach Simone Inzaghi wird Agoume aber zumindest in den kommenden Monaten aller Voraussicht nach keine Rolle spielen. Der defensive Mittelfeldakteur soll Medienberichten zufolge in seine französische Heimat nach Brest verliehen werden, um Spielpraxis zu erhalten.