Inter Mailand vs. Napoli: Transferduell um Tuchel-Bankdrücker

Emerson Palmeri will den FC Chelsea nach einer unbefriedigenden Spielzeit verlassen. Die Heimat lockt. Gleich zwei Spitzenvereine buhlen um die Gunst des Außenverteidigers.

Wie die italienische Sporttageszeitung Gazzetta dello Sport berichtet, steht der 26-Jährige auf dem Einkaufszettel des SSC Neapel. Der neue Trainer Luciano Spalletti soll mit der Besetzung der Linksverteidiger-Position nicht zufrieden sein.

Faouzi Ghoulam erholt sich derzeit von einer schweren Knieverletzung, Mario Rui ist der einzige gelernte Linksverteidiger im Kader. Spalletti, der Emerson noch aus gemeinsamen Zeiten beim AS Rom kennt, will nun angeblich erneut mit dem 26-Jährigen zusammenarbeiten.

Konkurrenz im Werben um Emerson bekommen die Süditaliener vom Meister. Inter Mailand hat demnach ebenfalls vor, den italienischen Nationalspieler (14 Einsätze) zur neuen Spielzeit in seinen Kader aufzunehmen.

Emerson kam in der vergangenen Saison bei den Londonern in allen Wettbewerben lediglich auf 15 Partien. In der Premier League durfte er nur zweimal ran.