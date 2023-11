Inter Mailand peilt Verlängerung mit Henrikh Mkhitaryan an

Bei Inter Mailand ist der ehemalige Dortmunder Henrikh Mkhitaryan (34) trotz seines gehobenen Fußballer-Alters gesetzt. Die Nerazzurri streben sogar eine Verlängerung des im Sommer 2024 auslaufenden Arbeitspapiers an.

Henrikh Mkhitaryan ist in seiner zweiten Saison bei Inter Mailand eine tragende Säule des Teams und im Mittelfeld von Trainer Simone Inzaghi (47) neben Nicolo Barella (26) und Hakan Calhanoglu (29) gesetzt.

Die Mailänder streben demzufolge laut dem italienischen Portal calciomercato.com eine Verlängerung mit dem Armenier an, dessen aktueller Vertrag im Sommer ausläuft. Dem Bericht zufolge könnte eine Einigung bereits kurz bevorstehen.

Vom Zehner zum Achter

Bei Inter wird Mkhitaryan im zentralen Mittelfeld auf einer im Vergleich zu seinen vorherigen Stationen etwas defensiveren Positionen aufgeboten. Der 34-Jährige sammelte in zehn Serie A Spielen bislang aber trotzdem immerhin zwei Tore und zwei Vorlagen und drückt dem Spiel auch offensiv weiterhin seinen Stempel auf.

Ein Weltenbummler

Der 95-fache armenische Nationalspieler ist ein echter Globetrotter in der Welt des Fußballs: Bevor er zu Inter wechselte, spielte Mkhitaryan bereits für den AS Rom, FC Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk und für den FC Pyunik Erewan. Für die Nerazzurri stand Mkhitaryan bislang in 62 Pflichtspielen auf dem Platz und erzielte dabei sieben Tore und legte weitere vier auf.

Verwendete Quellen

calciomercato.com