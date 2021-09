Inter Mailand : Inter plant langfristig mit Milan Skriniar

Milan Skriniar ist seit Jahren eine der festen Größen bei Inter Mailand. Die Nerazzurri bemühen sich deshalb um eine vorzeitige Verlängerung der noch bis 2023 ausgelegten Zusammenarbeit. Gemäß Calciomercato sind Gespräche darüber gestartet worden.

In fünf Pflichtspielen verpasste Skriniar noch keine einzige Sekunde, in der Serie A trat der Slowake sogar schon zweimal als Torschütze in Erscheinung. Vor gut einem Jahr sah es eher danach aus, als würde sich Skriniar einer Luftveränderung unterziehen.