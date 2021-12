Teuerster Cagliari Calcio-Transfer : Inter vs. Napoli: Kampf um Rekord-Neuzugang Nahitan Nandez

Nahitan Nandez (25) hat sich seit seinem Wechsel zu Cagliari Calcio in die Notizbücher zahlreicher Topclubs gespielt. Unter anderem verfolgen Inter Mailand und SSC Neapel seine Situation.

Mit 17 Millionen Euro Ablöse ist Nahitan Nandez der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte von Cagliari Calcio. 2019 kam der uruguayische Nationalspieler von den Boca Juniors. Seitdem hat sich der 25-Jährige zu einem der begehrtesten zentralen Mittelfeldspieler Italiens gemausert.

Nach Informationen der Gazzetta dello Sport will Inter Mailand den Südamerikaner als Ergänzung zu Nicolo Barella in die Lombardei holen. Coach Simone Inzaghi (45) soll ein Fan von Nandez sein. Ebenfalls Interesse an Nandez zeigt der Sporttageszeitung zufolge der SSC Neapel mit Coach Luciano Spalletti (62).