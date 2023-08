Wunschlösung zu teuer - Inter Mailand weiter auf Stürmer-Suche

Inter Mailand will nach der ablösefreien Verpflichtung von Marcus Thuram (26) im Sturm weiter aufrüsten. Ins Visier gerät nun der Iraner Mehdi Taremi (31) vom FC Porto.

Laut dem Sportsender RMC Sport ist auch der AS Monaco an Balogun interessiert, fing sich mit einem Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro allerdings eine Absage bei den Gunners ein.

Der Amerikaner Folarin Balogun (22) galt als potenzielle Wunschlösung, die Preisvorstellung seines Arbeitgebers FC Arsenal ist den Mailändern jedoch zu hoch. Die Gunners rufen dem Vernehmen nach 50 Millionen Euro für den Stürmer auf, der in der letzten Saison leihweise bei Stade Reims die Ligue 1 zerschossen hat (21 Tore).

Mehdi Taremi weiterhin begehrt

Inter sondiert somit den Markt nach Alternativen. In den Fokus rückt laut Sky Sport Italia dabei der Iraner Mehdi Taremi (31), der in diesem Transferfenster auch mit Lokalrivale AC Mailand in Verhandlungen war und generell eine sehr begehrte Personalie ist.

Auch für den 31-Jährigen müssten die Nerazzurri ordentlich in die Tasche greifen. Taremi hat für den FC Porto in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend stolze 45 Scorerpunkte in 51 Spielen gesammelt, weshalb die Portugiesen ihren flexibel-einsetzbaren Stürmer auf keinen Fall verscherbeln wollen.

30 Millionen Euro ruft der FC Porto als Ablöse auf, um den Iraner, der auch als Kane-Ersatz bei Tottenham Hotspur gehandelt wird, ziehen zu lassen. Taremis Vertrag in Porto ist noch bis 2024 gültig.

Verwendete Quellen

Sky Sport Italia