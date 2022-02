Inter Mailand : Ivan Perisic: Entscheidende Vertragsgespräche im März

Inter Mailand möchte die auslaufenden Verträge von Marcelo Brozovic und Ivan Perisic gerne verlängern. Bei Letztgenanntem könnte es bald so weit sein.

Das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Liverpool (0:2) absolvierte Ivan Perisic über die volle Distanz. Der Außenbahnspieler ist noch immer fester Bestandteil von Inter Mailand, was seine Einsatzzeiten eindrucksvoll unterfüttern.

"Er will bleiben, wir werden ihn zufriedenstellen", sagte Inter-Manager Giuseppe Marotta am Rande der Partie im italienischen Fernsehen zu den Verhandlungen. Der Tuttosport zufolge ist das alles entscheidende Treffen zwischen Inter und Perisic für die Zeit nach dem Rückspiel gegen Liverpool am 8. März angesetzt worden.