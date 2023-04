Jagd auf Nicolo Barella: PSG bietet Weltmeister und Millionen-Ablöse

Paris Saint-Germain will zur neuen Saison sein Mittelfeld verstärken. Ein Kandidat, auf den es Sportdirektor Luis Campos angeblich abgesehen hat, verdient seine Brötchen aktuell bei Inter Mailand.

Nach Informationen von Calciomercato.com wird Paris Saint-Germain in der kommenden Transferperiode die Treue von Nicolo Barella zu Inter Mailand auf die Probe stellen. PSG plane eine Offerte einzureichen.

Leandro Paredes plus Millionen-Ablöse – wird Inter Mailand schwach?

Der französische Meister hat offenbar im Sinn, den Nerazzurri eine millionenschwere Ablösesumme zu überweisen und zusätzlich die Transferrechte an Leandro Paredes (28) an Inter abzugeben.

Paredes, der im Dezember mit Argentinien Weltmeister wurde, ist derzeit von PSG an Juventus Turin verliehen. Der Rekordmeister besitzt eine Kaufoption in Höhe von knapp 25 Millionen Euro, wird aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gebrauch von dieser machen.