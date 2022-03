Ablöseforderung: 40 Millionen : Gehen die Bayern leer aus? Inter Mailand Favorit im Kampf um Gleison Bremer

Innenverteidiger Gleison Bremer (24) will und darf den FC Turin am Saisonende verlassen. Um seine Unterschrift buhlt eine ganze Reihe von erlesenen Top-Klubs aus Europa. Derzeit deutet viel auf einen Wechsel innerhalb der Serie A hin.

Aktuell soll Torino mehrere Offerten in Höhe von 30 Millionen Euro für Bremer vorliegen haben. Diese Ablösesumme ist Präsident Urbano Cairo allerdings zu gering. Bremer selbst will auf jeden Fall in der kommenden Saison für einen Verein spielen, der in der Champions League vertreten ist.