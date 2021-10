Inter Mailand : Lautaro Martinez & Inter Mailand: Der Stand in den Vertragsverhandlungen

Lautaro Martinez wird in absehbarer Zeit seinen Vertrag bei Inter Mailand verlängern. So prophezeit es zumindest der Transferinsider Fabrizio Romano, dem zufolge Lautaro und die Nerazzurri bereits im September Einigkeit erzielt haben.

"Lautaro will bei Inter bleiben. Er glaubt an das Nerazzurri-Projekt und will einen weiteren Scudetto gewinnen", kommentierte Alejandro Camano die Verhandlungssituation. "Wir werden alles tun, um bei den Nerazzurri zu bleiben."