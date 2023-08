Lautaro Martinez zu Real Madrid? Berater befeuert Wechsel-Gerüchte

Lautaro als Benzema-Nachfolger nach Madrid?

Angesprochen auf Real Madrid und die Nachfolge Karim Benzemas (35) antwortete der Berater des Argentiniers vielsagend: "Real Madrid? Es ist eine der größten Mannschaften der Welt und jeder Spieler würde gerne dort spielen."

Der Spielervermittler stellte jedoch auch heraus, dass sein Schützling dessen aktuellem Verein sehr dankbar ist und sich wohlfühlt: "Lautaro ist sehr glücklich bei Inter Mailand und es ist eine Mannschaft, die er sehr liebt. Er ist der Kapitän."

Inter-Abgang unwahrscheinlich

Ein Abgang aus Mailand in diesem Sommer ist sehr unwahrscheinlich: Mit 28 Treffern war Lautaro in der vergangenen Saison der Erfolgsgarant in der Serie A und in der Champions League als Inter erst im Finale knapp an Manchester City scheiterte (0:1).

Nach dem Abgang von Edin Dzeko (37) zu Fenerbahce Istanbul und dem geplatzten Deal mit Romelu Lukaku (30) – der Belgier wird nun wahrscheinlich zum Konkurrent Juventus Turin wechseln – ist Lautaro Martínez der Anführer des Inter-Sturms und der einzige Weltklasse-Stürmer im Kader der Italiener, auch wenn sie mit Marcus Thuram (26) einen guten Offensivakteur von Borussia Mönchengladbach verpflichten konnten.

