Lautaro Martinez: Berater spielt auf Interesse des FC Bayern an

Camano fügt den branchenüblichen Satz an: "In der Zukunft kann alles passieren. Inter ist nicht im besten Moment, aber es ist ein tolles Team und ein wunderbarer Ort. Niemand schließt aus, dass sich andere Vereine intensiv um ihn bemühen werden, aber er hat es nicht eilig und lässt den Fußball seinen Lauf nehmen."

Am Inter-Fehlstart in die neue Saison konnte auch Lautaro bisher nichts ausrichten. In der Serie A kommt er in acht Spielen auf drei Tore. Berater Camano ist überzeugt, dass bald wieder mehr kommen wird: "Lautaro gehört zu den 10 besten Spielern der Welt."

Verwendete Quellen: Tyc Sports