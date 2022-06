Inter Mailand Lautaro Martinez lässt keine Zweifel an seinen Zukunftsplänen aufkommen

Inter Mailand wurde in der Serie A von Lokalrivale Milan als Meister entthront. Top-Torjäger Lautaro Martinez denkt deshalb aber noch nicht lange nicht daran, den Nerazzurri den Rücken zu kehren.

"Mein Plan ist klar: Ich will nächste Saison unbedingt bei Inter bleiben", stellte der argentinische Nationalstürmer am Rande des CONMEBOL-UEFA Cup of Champions gegen Italien (3:0; Tore: Lautaro, Di Maria, Dybala) klar.

Lautaro Martinez war 2018 für 20 Millionen Euro von Racing Club nach Mailand gewechselt. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie stand er auf dem Einkaufszettel des FC Barcelona, wo er Luis Suarez beerben sollte, den es im Sommer 2020 zu Atletico Madrid zog.

Die Katalanen waren bereit, Lautaros Ausstiegsklausel über 111 Millionen Euro zu ziehen, doch die immer schlechter werdenden Finanzen machten dem Deal einen Strich durch die Rechnung. Lautaro Martinez verlängerte seinen Vertrag in der Lombardei letztendlich bis 2026.