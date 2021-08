Inter Mailand : Lautaro Martinez: Wechsel zu den Spurs? Agent räumt mit Gerüchten auf

Das Stürmerkarussell in den europäischen Topligen hat in den letzten Wochen so richtig an Fahrt gewonnen. Unlängst aufgesprungen ist Lautaro Martinez, der mit einem Wechsel zu Tottenham Hotspur verbunden wurde. Sein Agent nimmt nun Stellung zu den sich im Umlauf befindlichen Gerüchten.