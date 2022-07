Leihe mit Kaufpflicht Inter Mailand schnappt sich Kristjan Asllani

Der albanische Nationalspieler (vier Einsätze) wird zunächst bis zum Saisonende ausgeliehen. Vier Millionen Euro fließen italienischen Medienberichten zufolge als Gebühr. Für den Sommer 2023 wurde eine Kaufpflicht in Höhe von zehn Millionen vereinbart. Durch Boni kann die Ablösesumme um weiter zwei Mio. steigen.

Kristjan Asllani wurde seit zehn Jahren beim FC Empoli ausgebildet, in der vergangenen Saison feierte er sein Debüt in der ersten Mannschaft, kam auf 23 Partien in der Serie A. Jetzt will er bei Inter auch international Erfahrungen sammeln.

Vor dem Deal mit Asllani machte Geschäftsführer Marotta bereits die Leih-Rückkehr von Romelu Lukaku vom FC Chelsea perfekt. Für die Offensivabteilung wird zudem die Verpflichtung von Henrikh Mkhitaryan (33, zuletzt AS Rom) erwartet.