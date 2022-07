Inter Mailand Luca Toni freut sich über Serie-A-Comeback von Romelu Lukaku

Romelu Lukaku ist zurück in der Serie A. Der Belgier wird ein Jahr nach seinem Transfer zum FC Chelsea an Inter Mailand verliehen. Luca Toni befürwortet den Deal.

Chelsea machte 2021 stolze 113 Millionen Euro Ablöse locker, um den Sturmtank in die Premier League zurückzuholen. Der Deal erwies sich als Fehlgriff. "Bei Chelsea hat er es nicht so gut gemacht, und deshalb hat er sich entschieden, zurückzugehen und wieder das Inter-Trikot zu tragen", analysiert Toni.

Luca Toni stand bei Bayern, Juve, Florenz und Rom unter Vertrag

Luca Toni stürmte in seiner aktiven Zeit in der Serie A für Top-Klubs wie den AC Florenz, die Roma und Juventus Turin. Von 2007 bis 2010 ging er in der Bundesliga für den FC Bayern auf Torejagd. 2016 beendete er eine Karriere, in der er 300 Tore für seine Klubs erzielte.