Inter Mailand : Lukaku-Nachfolge: Schlägt Inter beim FC Everton zu?

Moise Kean spielt seit zwei Jahren für die Toffees, kam dort in 31 Partien jedoch nur auf zwei Treffer. Durch eine Leihe zu Paris Saint-Germain im letzten Jahr hat er das Interesse an seiner Person nach oben geschraubt. Der aktuelle italienische Meister soll sich mit seiner Personalie beschäftigen.

Nach Informationen von Sky Sports in Italien ist Inter Mailand an einer Verpflichtung von Moise Kean interessiert. Mino Raiola, der Berater des Spielers, ließ den Namen bei einer anderen Verhandlung in das Gespräch mit einfließen.

Eigentlich ging es um seinen Klienten Denzel Dumfries, der nach Hakimis Abgang die Position des rechten Verteidigers bei den Lombarden übernehmen könnte.

Wegen des bevorstehenden Transfers von Romelu Lukaku zum FC Chelsea kamen die Parteien dann auf Kean zu sprechen. Der Italiener, der 2019 für 28 Mio. Euro von Juve nach England gewechselt war, konnte während seiner Ausleihe bei PSG groß auftrumpfen.