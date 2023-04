"Mangel an Respekt": Romelu Lukaku kassiert Kritik von Juve-Keeper

Inter Mailand hat sich eine gute Ausgangslage im Kampf um den Einzug ins Endspiel des italienischen Pokals gesichert. Durch einen späten Elfmetertreffer von Romelu Lukaku holten die Nerazzurri ein 1:1 im Hinspiel bei Juve.

Lukaku erzielte in der 5. Minute der Nachspielzeit den Ausgleich, nachdem Juan Cuadrado die alte Dame in der 83. Spielminute zwischenzeitlich in Führung gebracht hatte.

Den Treffer zum Endstand feierte der Belgier vor den Heimfans, hielt sich den Zeigefinger auf den Mund und salutierte. Italienischen Medienberichten zufolge eine Reaktion auf rassistische Beleidigungen aus dem Publikum. Lukaku sah nach seinem Torjubel die zweite gelbe Karte, flog vom Feld.